Russia – Ballerina sfida il gelo e la neve: per salvare una spiaggia dal cemento (Video Struggente) (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Ballerina ha danzato sulle note del "Lago dei cigni" poiché quella zona è molto frequentata da questi animali, e anche da altri a rischio estinzione. Ilmira Bagautdinova è una Ballerina russa del teatro Mariinsky di San Pietroburgo, e si è fatta filmare mentre (sfidando il gelo) danza nella baia ghiacciata di Batareinaya, Finlandia, dove dovrebbe sorgere un terminal

