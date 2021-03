Russia: autorità rallentano Twitter, in tilt siti ufficiali (Di mercoledì 10 marzo 2021) Mosca, 10 mar. (Adnkronos) - Il traffico sulla piattaforma Twitter è stato rallentato in Russia dopo che la società americana non ha accettato di cancellare post che le autorità avevano riconosciuto come illeciti, l'ultimo passo, in ordine di tempo, per limitare l'attività dei social. L'Agenzia per le comunicazioni e i media, Roskomnadzor, ha spiegato che la misura intende "proteggere i cittadini russi dall'influenza di contenuti illegali e costringere la piattaforma a rispettare le leggi russe". Se Twitter, usato dal tre per cento dei russi e con contenuti fortemente politici, non si adeguerà alle richieste, come previsto dalle nuove leggi varate in Russia, l'ultima delle quali entrata in vigore lo scorso primo febbraio, sarà completamente bloccato. Lo stesso vale, si è precisato oggi, per le altre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Mosca, 10 mar. (Adnkronos) - Il traffico sulla piattaformaè stato rallentato indopo che la società americana non ha accettato di cancellare post che leavevano riconosciuto come illeciti, l'ultimo passo, in ordine di tempo, per limitare l'attività dei social. L'Agenzia per le comunicazioni e i media, Roskomnadzor, ha spiegato che la misura intende "proteggere i cittadini russi dall'influenza di contenuti illegali e costringere la piattaforma a rispettare le leggi russe". Se, usato dal tre per cento dei russi e con contenuti fortemente politici, non si adeguerà alle richieste, come previsto dalle nuove leggi varate in, l'ultima delle quali entrata in vigore lo scorso primo febbraio, sarà completamente bloccato. Lo stesso vale, si è precisato oggi, per le altre ...

