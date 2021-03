Russia: autorità rallentano Twitter, in tilt siti ufficiali (2) (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Nel frattempo, oggi diversi siti ufficiali, fra cui quelli del Cremlino, della Duma e del governo, non sono stati accessibili per 45 minuti a causa, è stato genericamente precisato in seguito, di un malfunzionamento dei server della società di telecomunicazioni Rostelecom, una indicazione invece, secondo alcuni osservatori, dei problemi tecnici riscontrati per attuare la misura restrittive. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Nel frattempo, oggi diversi, fra cui quelli del Cremlino, della Duma e del governo, non sono stati accessibili per 45 minuti a causa, è stato genericamente precisato in seguito, di un malfunzionamento dei server della società di telecomunicazioni Rostelecom, una indicazione invece, secondo alcuni osservatori, dei problemi tecnici riscontrati per attuare la misura restrittive.

Social nel mirino in Russia. Ora Twitter e poi probabilmente Facebook. L'offensiva è partita con l'annuncio delle autorità russe di aver intenzione di rallentare la velocità di funzionamento di Twitter accusando il social ...

