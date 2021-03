Rugby | TOP10 2021 | domenica si giocano altri due recuperi | spicca Calvisano-Petrarca Padova

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Ildi, massimo campionato italiano, che a fine stagione non dovrà prevedere retrocessioni, dopo la decisione di far ripartire soltanto in forma facoltativa il resto dell’attività nazionale,14 marzo (non si gioca di sabato per la concomitanza col Sei Nazioni), ha in programma duedei cinque ancora in calendario dopo le prime tredici giornate della stagione regolare. Peroniottava giornata –14 marzo ore 15.00 Kawasaki Robotv Argosarb. Liperini (Livorno) assistenti: Angelucci (Livorno), Erasmus (Treviso) quarto uomo: Bertelli (Brescia) Lazio1927 vViadana 1970 arb. Schipani ...

...l'ottemperanza al protocollo ad oggi in vigore per la disputa del Campionato Italiano Peroni, ... Alfredo Gavazzi, Presidente della Federazione Italiana, ha dichiarato: 'L'evoluzione della ......l'ottemperanza al protocollo ad oggi in vigore per la disputa del Campionato Italiano Peroni, ... Alfredo Gavazzi, Presidente della Federazione Italiana, ha dichiarato: "L'evoluzione della ...Il TOP10 di rugby, massimo campionato italiano, che a fine stagione non dovrà prevedere retrocessioni, dopo la decisione di far ripartire soltanto in forma facoltativa il resto dell'attività nazionale ...La stagione dei Medicei termina prima ancora di iniziare, con l’annullamento ufficiale di tutti i campionati dalla Serie A in giù comprese le categorie giovanili da parte del consiglio federale della ...