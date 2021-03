Rugby, Sei Nazioni 2021: il Galles ai raggi X. La forza dei sottovalutati (Di mercoledì 10 marzo 2021) Torna questo fine settimana il Guinness Sei Nazioni 2021 e il quarto turno del torneo continentale vede l’Italia affrontare a Roma il Galles. Sarà un testacoda, con l’Olimpico che ospiterà la prima della classe, con i britannici sino a oggi ancora imbattuti, e gli azzurri ancora alla ricerca della prima vittoria. Eppure, alla vigilia del torneo, molti si sarebbero aspettati una situazione molto diversa. Il Galles, infatti, è storicamente una delle squadre più sottovalutate e dopo l’addio di Warren Gatland questa nomea appariva reale. Wayne Pivac nel 2020 aveva faticato molto, con i Gallesi che nel Sei Nazioni 2020 avevano vinto solo la sfida contro gli azzurri, mentre in autunno avevano tutt’altro che convinto nell’Autumn Nations Cup. Ma le cose, in poche settimane, sono molto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) Torna questo fine settimana il Guinness Seie il quarto turno del torneo continentale vede l’Italia affrontare a Roma il. Sarà un testacoda, con l’Olimpico che ospiterà la prima della classe, con i britannici sino a oggi ancora imbattuti, e gli azzurri ancora alla ricerca della prima vittoria. Eppure, alla vigilia del torneo, molti si sarebbero aspettati una situazione molto diversa. Il, infatti, è storicamente una delle squadre più sottovalutate e dopo l’addio di Warren Gatland questa nomea appariva reale. Wayne Pivac nel 2020 aveva faticato molto, con ii che nel Sei2020 avevano vinto solo la sfida contro gli azzurri, mentre in autunno avevano tutt’altro che convinto nell’Autumn Nations Cup. Ma le cose, in poche settimane, sono molto ...

