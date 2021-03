Ruby Rose pronta a tornare in Batwoman? Dopo il flop si pensa ad un ritorno alle origini

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 10 marzo 2021)in? La terza stagione della serie sembra ormai certaquesto anno di rodaggio del suo nuovo personaggio ma all’orizzonte tutti sognano ancora ildella Kate Kane originale, l’unica capace a far battere il cuore dei fan che hanno apprezzato e amato. La prima stagione è stata ben diversa dalla seconda e non solo per via di, che molti hanno criticato per la sua recitazione monotona, ma anche per la storia ben costruita intorno ad Alice e al loro rapporto, è possibile che tutto questo torni sullo schermo? A rispondere a questa domanda è la stessa attrice che rilancia: “Mi sto lanciando in altri ruoli, penso di aver girato circa tre film da allora, ma tornerei, lo farei ...