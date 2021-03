Rosalinda Cannavò ha rivisto il suo ex: la reazione di Giuliano Condorelli alla storia con Andrea Zenga (VIDEO) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Rosalinda Cannavò svela di aver rivisto l’ex fidanzato Domenica sera Rosalinda Cannavò è stata ospite a Live Non è la D’Urso. A tu per tu con la padrona di casa, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha dichiarato di aver rivisto il suo ex fidanzato Giuliano Condorelli. La 28enne messinese ha voluto affrontare il compagno visto che l’ha lasciato in diretta nazionale nella casa più spiata d’Italia senza avere nemmeno un confronto. Stando a quello che ha detto nel talk di Carmelita dall’ex gieffina, Giuliano avrebbe preso bene la storia nata tra lei ed Andrea Zenga. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha confessato l’ex finta fidanzata di Garko e Morra. La ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 10 marzo 2021)svela di averl’ex fidanzato Domenica seraè stata ospite a Live Non è la D’Urso. A tu per tu con la padrona di casa, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha dichiarato di averil suo ex fidanzato. La 28enne messinese ha voluto affrontare il compagno visto che l’ha lasciato in diretta nazionale nella casa più spiata d’Italia senza avere nemmeno un confronto. Stando a quello che ha detto nel talk di Carmelita dall’ex gieffina,avrebbe preso bene lanata tra lei ed. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha confessato l’ex finta fidanzata di Garko e Morra. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Rosalinda cambia idea su Dayane? Il gesto d'affetto dell'attrice Qualche giorni fa, ospite a a Live - Non è la D'Urso , Rosalinda Cannavò aveva dichiarato di non voler più parlare con Dayane Mello . Anche nel backstage di Verissimo l'attrice siciliana e la modella brasiliana non si erano nemmeno scambiate un saluto, ...

Dayane Mello parla di Rosalinda Cannavò dopo il GF Vip: "L'amore non dipende dal sesso?" Dayane Mello parla di Rosalinda Cannavò e Oppini Dayane Mello ha parlato delle polemiche nate per via del suo modo diretto di dire le cose: 'L'Italia è comunque la mia casa' , ha affermato l'amazzone ...

