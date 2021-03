Rosalinda Cannavò: decide di allontanarsi dopo i nuovi insulti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Vediamo insieme la particolare decisione che ha preso Rosalinda, dopo la fine del suo percorso all’interno della casa da Grande Fratello. Una ragazza che durante il suo reality ha affrontato davvero molti ostacoli, decidendo poi di abbandonare il suo nome d’arte e di utilizzare il suo vero nome, ovvero Rosalinda. Ma nelle ultime ore ha L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Vediamo insieme la particolare decisione che ha presola fine del suo percorso all’interno della casa da Grande Fratello. Una ragazza che durante il suo reality ha affrontato davvero molti ostacoli,ndo poi di abbandonare il suo nome d’arte e di utilizzare il suo vero nome, ovvero. Ma nelle ultime ore ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Grande Fratello Vip, Stefania Orlando svela un retroscena della diretta: 'Ho sorpreso Dayane e Rosalinda in magazzino' A circa u del Stefania Orlando rivela cosa stavano facendo Dayane Mello e Rosalinda Cannavò quando le ha sorprese in magazzino insieme a Cristiano Malgioglio . Una scena che le telecamere non hanno ripreso e che dunque non è andata in diretta. La terza classificata in ...

Tommaso Zorzi querelato da Pamela Prati, c'è lo zampino de Le Iene? Solo ieri, attraverso questo post , vi abbiamo parlato della denuncia arrivata a Rosalinda Cannavò da Massimiliano Morra , ex collega sul set e suo coinquilino nella Casa del 'Grande Fratello Vip' . ...

