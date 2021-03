“Ronaldo franato” | incubo Champions | spunta il “no” bianconero a CR7

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L’eliminazione dallaLeague ha aperto il processo in casa Juventus: anchenel mirino e il rinnovo è più lontano La Juventus esce dallaLeague. Ennesimo fallimento europeo per la squadra bianconera che non riesce a ribaltare il 2-1 incassato in casa del Porto. Il 3-2 finale certifica l’eliminazione dalla competizione per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.