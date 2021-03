Roma, usavano minorenni come borseggiatori: 64 indagati e 29 arresti VIDEO (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sessantaquattro persone indagate, 29 arrestate in flagranza di reato per furto, 54 minori fermati, tra gli 11 e i 17 anni, non imputabili ed affidati ai genitori, 6 minori denunciati per falsa attestazione... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sessantaquattro persone indagate, 29 arrestate in flagranza di reato per furto, 54 minori fermati, tra gli 11 e i 17 anni, non imputabili ed affidati ai genitori, 6 minori denunciati per falsa attestazione...

Advertising

PierantoniFabio : RT @MediasetTgcom24: Roma, usavano minorenni come borseggiatori: 64 indagati e 29 arresti #Roma - mipiace17 : RT @hele_fr: #Roma, usavano minorenni come borseggiatori: 64 indagati e 29 arresti Sono stati fermati anche 54 minori, tra gli 11 e i 17 an… - SoccorsiG : - PastoreFrance : RT @hele_fr: #Roma, usavano minorenni come borseggiatori: 64 indagati e 29 arresti Sono stati fermati anche 54 minori, tra gli 11 e i 17 an… - stegian67 : RT @hele_fr: #Roma, usavano minorenni come borseggiatori: 64 indagati e 29 arresti Sono stati fermati anche 54 minori, tra gli 11 e i 17 an… -