Roma, usavano minorenni come borseggiatori: 64 indagati e 29 arresti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una nutrita banda di borseggiatori minorenni è stata smantellata a Roma dai carabinieri della capitale dopo lunghi servizi di pedinamento. Gli scippatori venivano usati ai danni di turisti e cittadini. Arrestate in flagranza di reato, 29 persone sono finite in manette, mentre 64 risultano indagate. Sono stati fermati anche 54 minori, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, non imputabili ed affidati ai genitori. Sei minorenni sono stati denunciati per falsa attestazione sull’identità personale. Roma borseggiatori minorenni sfruttati dai parenti: 64 indagati e 29 arresti Le indagini sono partite dall’analisi di numerosi furti, specie di portafogli e cellulari tra le boutique del centro o a bordo della metropolitana. I colpi venivano ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una nutrita banda diè stata smantellata adai carabinieri della capitale dopo lunghi servizi di pedinamento. Gli scippatori venivano usati ai danni di turisti e cittadini. Arrestate in flagranza di reato, 29 persone sono finite in manette, mentre 64 risultano indagate. Sono stati fermati anche 54 minori, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, non imputabili ed affidati ai genitori. Seisono stati denunciati per falsa attestazione sull’identità personale.sfruttati dai parenti: 64e 29Le indagini sono partite dall’analisi di numerosi furti, specie di portafogli e cellulari tra le boutique del centro o a bordo della metropolitana. I colpi venivano ...

Advertising

marcodelucact60 : RT @MediasetTgcom24: Roma, usavano minorenni come borseggiatori: 64 indagati e 29 arresti #Roma - Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Roma, usavano minorenni come borseggiatori: 64 indagati e 29 arresti #Roma - LaPresse_news : Roma, usavano minorenni come borseggiatori: 64 indagati e 29 arresti - Rofederico3 : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie Usavano minorenni per borseggiare: 29 arresti e 64 indagati - - infoitinterno : Roma, usavano minorenni come borseggiatori: 64 indagati e 29 arresti -