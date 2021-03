Roma, Pellegrini sul rinnovo: «Io e il club abbiamo le stesse ambizioni» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lorenzo Pellegrini ha parlato del suo futuro con la maglia della Roma Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, durante la conferenza stampa di vigilia della partita contro lo Shakhtar ha parlato anche del suo futuro in giallorosso. LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE «Lo definisco sicuramente un progetto ambizioso perché ho avuto la fortuna e la possibilità di parlare con i Friedkin, Pinto e Fienga. Ho avuto modo di capire l’ambizione che loro hanno e questa è una cosa che mi rende molto felice far parte di un progetto che vuole crescere perché anche io sono un ragazzo e un calciatore che ogni giorno viene la mattina al campo con l’idea di doversi migliorare in qualcosa. Sentire intorno a me questa idea mi fa piacere, riconosco molta ambizione nel club ma non solo, anche nel mister, lo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lorenzoha parlato del suo futuro con la maglia dellaLorenzo, centrocampista e capitano della, durante la conferenza stampa di vigilia della partita contro lo Shakhtar ha parlato anche del suo futuro in giallorosso. LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE «Lo definisco sicuramente un progetto ambizioso perché ho avuto la fortuna e la possibilità di parlare con i Friedkin, Pinto e Fienga. Ho avuto modo di capire l’ambizione che loro hanno e questa è una cosa che mi rende molto felice far parte di un progetto che vuole crescere perché anche io sono un ragazzo e un calciatore che ogni giorno viene la mattina al campo con l’idea di doversi migliorare in qualcosa. Sentire intorno a me questa idea mi fa piacere, riconosco molta ambizione nelma non solo, anche nel mister, lo ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, #Pellegrini: «Le critiche non sono una mia preoccupazione. I Friedkin hanno un progetto ambizioso» - MCalcioNews : Roma, Pellegrini: 'Il progetto dei Friedkin è ambizioso. Domani cerchiamo di vincere' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Roma, Pellegrini sul rinnovo: 'Far parte del progetto dei Friedkin mi rende felice' - teladoiotokyo : Pellegrini in conferenza stampa: Cerco di migliorarmi ogni giorno. Il progetto del club è ambizioso, tutti qui lo s… - sportface2016 : #RomaShakhtar | Le parole di #Fonseca e #Pellegrini in conferenza stampa -