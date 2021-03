Roma: ordinanza arresto Cavicchi, ‘illeciti frutto di stabile organizzazione' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - “Le indagini svolte dalla Gdf e gli accertamenti dei curatori fallimentari hanno evidenziato come le condotte illecite non siano frutto di singole iniziative isolate ma si inquadrano nel più ampio scenario di una stabile organizzazione strutturata ed articolata”. Lo scrive il gip di Roma Corrado Cappiello nell'ordinanza cautelare con cui, su richiesta della Procura capitolina, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Giancarlo Cavicchi, patron dell'omonimo gruppo operante nel settore della gestione di alberghi, ristoranti e attività turistiche, e della moglie Franca Mingotti, la custodia cautelare in carcere nei confronti del figlio, Cristiano, 51 anni e del loro consulente fiscale, Luigino Bellusci, 63 anni. Le accuse sono di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021), 10 mar. (Adnkronos) - “Le indagini svolte dalla Gdf e gli accertamenti dei curatori fallimentari hanno evidenziato come le condotte illecite non sianodi singole iniziative isolate ma si inquadrano nel più ampio scenario di unastrutturata ed articolata”. Lo scrive il gip diCorrado Cappiello nell'cautelare con cui, su richiesta della Procura capitolina, ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Giancarlo, patron dell'omonimo gruppo operante nel settore della gestione di alberghi, ristoranti e attività turistiche, e della moglie Franca Mingotti, la custodia cautelare in carcere nei confronti del figlio, Cristiano, 51 anni e del loro consulente fiscale, Luigino Bellusci, 63 anni. Le accuse sono di ...

