Roma, minori di etnia rom sfruttati dai genitori per rubare (Di mercoledì 10 marzo 2021) A Roma è stata scoperta una vera e propria associazione a delinquere che sfruttava minori di etnia rom per rubare. Le indagini, denominate “Lost Children”, ossia bambini sperduti, sono state coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma (Gruppo reati contro il patrimonio) e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. I Carabinieri sono stati in grado di scovare tutti i malviventi arrestando 29 persone in flagranza. A questi si aggiungono 54 minori tra gli 11 anni e i 17 anni che sono stati fermati dalle Forze dell’Ordine. Ci sono anche 6 minorenni denunciati per aver dichiarato una falsa identità. Roma, minori rom sfruttati per rubare: le indagini Le ... Leggi su romanotizie24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Aè stata scoperta una vera e propria associazione a delinquere che sfruttavadirom per. Le indagini, denominate “Lost Children”, ossia bambini sperduti, sono state coordinata dalla Procura della Repubblica di(Gruppo reati contro il patrimonio) e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di. I Carabinieri sono stati in grado di scovare tutti i malviventi arrestando 29 persone in flagranza. A questi si aggiungono 54tra gli 11 anni e i 17 anni che sono stati fermati dalle Forze dell’Ordine. Ci sono anche 6 minorenni denunciati per aver dichiarato una falsa identità.romper: le indagini Le ...

Advertising

Adnkronos : #Roma, minori sfruttati per borseggi in centro: 64 indagati - hele_fr : RT @tempoweb: Sfruttavano minori per borseggiare i turisti in centro. 64 indagati #roma #turisti #minori #iltempoquotidiano - ilfattovideo : Borseggi nel centro di Roma, smantellata banda di sfruttatori che impiegava minori: le immagini dei furti - Aprilia_News : Da Lavinio per derubare turisti a Roma, smantellata organizzazione che sfruttava minori - CInfotracker : #RT @Adnkronos: #Roma, minori sfruttati per borseggi in centro: 64 indagati -