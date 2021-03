Roma, Juan Jesus salterà lo Shakhtar Donetsk: il difensore brasiliano positivo al Covid-19 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nuovo caso di positività in casa Roma.Juan Jesus - come informa la redazione di SkySport - è risultato positivo al Coronavirus. Una vera e propria tegola per il tecnico Paulo Fonseca, che dovrà fare a meno del difensore classe 1991 per in prossimi impegni ufficiali. Il brasiliano, da qualche giorno in isolamento in via precauzionale dopo essere entrato in contatto con un positivo, è asintomatico e salterà certamente la sfida contro lo Shakhtar Donetsk.Il resto del gruppo squadra è risultato, invece, negativo ai consueti test. Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nuovo caso di positività in casa- come informa la redazione di SkySport - è risultatoal Coronavirus. Una vera e propria tegola per il tecnico Paulo Fonseca, che dovrà fare a meno delclasse 1991 per in prossimi impegni ufficiali. Il, da qualche giorno in isolamento in via precauzionale dopo essere entrato in contatto con un, è asintomatico ecertamente la sfida contro lo.Il resto del gruppo squadra è risultato, invece, negativo ai consueti test.

