Roma, Juan Jesus positivo al coronavirus (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il difensore della Roma Juan Jesus è risultato positivo al coronavirus, stando a quanto riporta Sky Sport. Il resto dei tamponi a cui si è sottoposta la squadra ha dato esito negativo e in generale non c’è preoccupazione: il brasiliano infatti era già stato isolato in precedenza perché aveva avuto contatti con un contagiato e il tampone successivo ha confermato i timori. Juan Jesus, dunque, proseguirà l’isolamento. A rischio la sua presenza contro il Napoli, per il prossimo 21 marzo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il difensore dellaè risultatoal, stando a quanto riporta Sky Sport. Il resto dei tamponi a cui si è sottoposta la squadra ha dato esito negativo e in generale non c’è preoccupazione: il brasiliano infatti era già stato isolato in precedenza perché aveva avuto contatti con un contagiato e il tampone successivo ha confermato i timori., dunque, proseguirà l’isolamento. A rischio la sua presenza contro il Napoli, per il prossimo 21 marzo. L'articolo ilNapolista.

