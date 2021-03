Roma, in trappola i borseggiatori della metro: venivano da Lavinio. Vietato dire che sono rom (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una banda di zingari, sgominata ora dai carabinieri assieme alla polizia romena appositamente arrivata in Italia, ha sfregiato per mesi l’immagine di Roma bersagliando, con abili borseggi di portafogli e oggetti di valore, ignari turisti e cittadini che passeggiavano nel centro della Capitale, che entravano nelle boutique a fare shopping o prendevano incautamente la metropolitana. Il bilancio della lunga indagine durata cinque anni e denominata “Lost Children”, è di 64 persone indagate, 29 arrestate in flagranza di reato per furto, 54 minori fermati, tra gli 11 e i 17 anni, non imputabili ed riaffidati ai genitori, 6 minori denunciati per falsa attestazione sull’identità personale. Nei notiziari del mattino tutto è stato detto per ricostruire la vicenda, tranne il “particolare” che fossero rom. L’attività d’indagine ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una banda di zingari, sgominata ora dai carabinieri assieme alla polizia romena appositamente arrivata in Italia, ha sfregiato per mesi l’immagine dibersagliando, con abili borseggi di portafogli e oggetti di valore, ignari turisti e cittadini che passeggiavano nel centroCapitale, che entravano nelle boutique a fare shopping o prendevano incautamente lapolitana. Il bilanciolunga indagine durata cinque anni e denominata “Lost Children”, è di 64 persone indagate, 29 arrestate in flagranza di reato per furto, 54 minori fermati, tra gli 11 e i 17 anni, non imputabili ed riaffidati ai genitori, 6 minori denunciati per falsa attestazione sull’identità personale. Nei notiziari del mattino tutto è stato detto per ricostruire la vicenda, tranne il “particolare” che fossero rom. L’attività d’indagine ...

