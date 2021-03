Roma, Friedkin pensa in grande per giugno: Icardi e Lacazette i nomi caldi per il prossimo mercato (Di mercoledì 10 marzo 2021) La nuova proprietà punta al grande colpo in attacco per rendere la Roma realmente competitiva in campionato e in Europa Secondo quanto riportato da La Repubblica, la nuova proprietà statunitense sta già lavorando sotto traccia per regalare un grande nome all’attacco della Roma. Mauro Icardi e Alexandre Lacazette sono i nomi caldi sul taccuino dei Friedknin pur rimanendo, per adesso, soltanto idee. Lacazette, 9 gol e due assist in 23 presenze quest’anno con i Gunners, è in scadenza di contratto il prossimo giugno. L’attaccante francese sarebbe un opzione low cost, che peserebbe poco o nulla sui bilanci giallorossi, ma c’è da battere la concorrenza di diversi club europei interessati a prendere un ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 marzo 2021) La nuova proprietà punta alcolpo in attacco per rendere larealmente competitiva in campionato e in Europa Secondo quanto riportato da La Repubblica, la nuova proprietà statunitense sta già lavorando sotto traccia per regalare unnome all’attacco della. Mauroe Alexandresono isul taccuino dei Friedknin pur rimanendo, per adesso, soltanto idee., 9 gol e due assist in 23 presenze quest’anno con i Gunners, è in scadenza di contratto il. L’attaccante francese sarebbe un opzione low cost, che peserebbe poco o nulla sui bilanci giallorossi, ma c’è da battere la concorrenza di diversi club europei interessati a prendere un ...

