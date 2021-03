Roma, decine di indagati: minorenni usati come borseggiatori (Di mercoledì 10 marzo 2021) I carabinieri di Roma hanno arrestato decine di persone, tra cui molti minorenni. I ragazzini venivano usati per borseggiare. Roma – Una vera e propria associazione a delinquere. E’ quanto hanno scoperto e ricostruito i carabinieri della Capitale. Roma, borseggi in metropolitana Ventinove persone sono state arrestate in flagranza di reato mentre in totale risultano indagate in sessantaquattro. Sono stati fermati anche 54 minori, tra gli 11 e i 17 anni, non imputabili ed affidati ai genitori. Sei minori sono stati denunciati per falsa attestazione sull’identità personale. In pratica, l’organizzazione usava minorenni per borseggiare turisti e cittadini all’interno e nei pressi della metropolitana. https://www.youtube.com/watch?v=QP6xQkMNhMM&ab ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) I carabinieri dihanno arrestatodi persone, tra cui molti. I ragazzini venivanoper borseggiare.– Una vera e propria associazione a delinquere. E’ quanto hanno scoperto e ricostruito i carabinieri della Capitale., borseggi in metropolitana Ventinove persone sono state arrestate in flagranza di reato mentre in totale risultano indagate in sessantaquattro. Sono stati fermati anche 54 minori, tra gli 11 e i 17 anni, non imputabili ed affidati ai genitori. Sei minori sono stati denunciati per falsa attestazione sull’identità personale. In pratica, l’organizzazione usavaper borseggiare turisti e cittadini all’interno e nei pressi della metropolitana. https://www.youtube.com/watch?v=QP6xQkMNhMM&ab ...

