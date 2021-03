Roma, colpo in banca da 4 mila euro: attimi di terrore per clienti e dipendenti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una rapina in banca ‘vecchio stile’, studiata a tavolino, che ha terrorizzato i clienti che si trovavano all’interno. Alle 9:00 circa di questa mattina due uomini, dal volto travisato, si sono introdotti all’interno della Monte Paschi di Siena in piazza dei Consoli. Una volta entrati si sono diretti verso un cliente che stava depositando il denaro in banca e lo hanno derubato di 4 mila euro in contanti, minacciandolo con un’arma. Non contenti hanno poi minacciato i dipendenti della banca costringendoli a farsi dare altri 400 euro. Leggi anche: Bar usato come base logistica dai criminali di Tor Bella Monaca: il titolare perde la licenza I banditi hanno tentato la fuga ma solo uno dei due ci è riuscito: le volanti e pattuglie del Commissariato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una rapina in‘vecchio stile’, studiata a tavolino, che ha terrorizzato iche si trovavano all’interno. Alle 9:00 circa di questa mattina due uomini, dal volto travisato, si sono introdotti all’interno della Monte Paschi di Siena in piazza dei Consoli. Una volta entrati si sono diretti verso un cliente che stava depositando il denaro ine lo hanno derubato di 4in contanti, minacciandolo con un’arma. Non contenti hanno poi minacciato idellacostringendoli a farsi dare altri 400. Leggi anche: Bar usato come base logistica dai criminali di Tor Bella Monaca: il titolare perde la licenza I banditi hanno tentato la fuga ma solo uno dei due ci è riuscito: le volanti e pattuglie del Commissariato ...

