(Di mercoledì 10 marzo 2021) Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Flaminio Nuovo, diretto da Luca Cosimati, hanno effettuato un controllo presso un’Associazionein Via Longone Sabino, dal quale è emerso che,il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021, abbia stabilito che tutte le attività ricreative siano sospese, ilprivato è stato trovato. All’interno sono state controllate 21 persone. Alcune di queste stavano consumando mentre altre giocavano a biliardo non rispettando le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Al termine del controllo, nei confronti del responsabile dell’associazione, una 41enne originaria della Repubblica Dominicana, è stato elevato un verbale di accertamento di violazione amministrativa con ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, circolo culturale aperto nonostante i divieti: sanzionata la titolare - radioromait : Roma, drink e biliardo nel circolo privato: 20 multati e chiusura per 5 giorni - roma_paoletta : C'è bisogno di rimettere il sangue in circolo, di uscire dalle stanze. Di trovare un orizzonte ideale, e vedere il… - OmbramaifuPenna : Il reale circolo canottieri Mekong remo #Roma #Tropicale - RomaPaintball : Headshot! ?? Prendi la mira ?? e colpisci il bersaglio! ?? Gioca a paintball nel bosco! La sede di Ostia è all'interno… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma circolo

ANSA Nuova Europa

In occasione della Giornata Mondiale della Natura, celebrata il 3 marzo scorso, ilsassolese di Nazione Futura ospiterà Ferrante De Benedictis, autore del libro "L'uomo ...tenutosi aed è ...... diretto da Luca Cosimati, hanno effettuato un controllo presso un'Associazione Culturale in Via Longone Sabino, dal quale è emerso che ilera aperto e vi erano all' interno 21 persone, ...Il chitarrista - diventato famoso come conduttore di programmi musicali sulle reti locali del Lazio - ha fatto molto parlare di sè qualche anno fa, quando ha chiesto un aiuto economico ai fan perché « ...Loro due insieme, complici per l’Europa: l’impressione è che Lorenzo Insigne e Rino Gattuso abbiano stabilito un patto, per ridare la Champions al Napoli ...