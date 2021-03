Roma, bambini rom usati come borseggiatori: 29 arresti, 54 minori fermati (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – Sfruttavano bambini e adolescenti minorenni rom per rapinare e scippare turisti sui mezzi di trasporto pubblico della Capitale: per questo i carabinieri hanno arrestato a Roma, in flagranza di reato, 29 persone. Altri 64, tutti della medesima etnia, risultano essere gli indagati. Sono 54 i bambini fermati, tra gli 11 e i 17 anni, ma in quanto minorenni non sono imputabili: mentre sono 6 i minori denunciati per falsa attestazione sull’identità personale. Lo riferisce AdnKronos. bambini e adolescenti rom sfruttati per scippi e borseggi E’ l’impressionante bilancio dell’indagine Lost Children (bambini perduti) svolta dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro nelle zone centrali della Capitale, coordinata dalla Procura ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 marzo 2021), 10 mar – Sfruttavanoe adolescenti minorenni rom per rapinare e scippare turisti sui mezzi di trasporto pubblico della Capitale: per questo i carabinieri hanno arrestato a, in flagranza di reato, 29 persone. Altri 64, tutti della medesima etnia, risultano essere gli indagati. Sono 54 i, tra gli 11 e i 17 anni, ma in quanto minorenni non sono imputabili: mentre sono 6 idenunciati per falsa attestazione sull’identità personale. Lo riferisce AdnKronos.e adolescenti rom sfruttati per scippi e borseggi E’ l’impressionante bilancio dell’indagine Lost Children (perduti) svolta dai Carabinieri della CompagniaCentro nelle zone centrali della Capitale, coordinata dalla Procura ...

