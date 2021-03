Roma, anziana licenzia badante che per vendetta le incendia la casa (Di mercoledì 10 marzo 2021) I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un uomo di 33 anni , di origini brasiliane, con le accuse di tentato omicidio e danneggiamento aggravato. I fatti si sono svolti nel ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021) I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un uomo di 33 anni , di origini brasiliane, con le accuse di tentato omicidio e danneggiamento aggravato. I fatti si sono svolti nel ...

