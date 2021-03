Roche | “Stiamo lavorando alla prima pillola anti-Covid | forse in farmacia entro fine anno”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L’azienda farmaceuticastaL’azienda farmaceuticastache, qualora superasse i test, potrebbe essere messa in commercio giàdel 2021. Lo ha confermato il presidente del consiglio di amministrazione, Christoph Franz, nel corso di un’intervista all’emittente svizzera TeleZüri. Il farmaco, sviluppato in collaborazione con l’azienda americana Atea Pharmaceuticals, ha ancora il nome sperimentale AT-527 ed è attualmente in fase di sperimentazione sia nei pazienti ospedalizzati con malattia moderata sia in quelli non ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roche Stiamo

TPI

...notizia che sia partito anche questo binario parallelo nella battaglia contro il Covid che... e presto arriveranno anche i monoclonali prodotti da Regenerone Eli Lilly, sui quali si ......che sia partito anche questo binario parallelo nella battaglia contro il Covid - 19 che...la Fondazione Toscana Life Science e presto arriveranno anche i monoclonali prodotti da Regeneron...Il chitarrista di Rage Against The Machine e Audioslave ha raccontato i giorni in cui Rick Rubin lo convinse ad andare a casa del frontman dei Soundgarden ...A breve disponibile in tutti gli store del marchio svedese, la nuova capsule collection di Simone Rocha, ideata per H&M, trasformerà tutti in meravigliose reginette punk Conosciuta per essere una dell ...