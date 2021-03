Rocco Casalino fa infuriare il Pd. Ma i dem allo sbando amoreggiano sempre col M5S (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar – Rocco Casalino si è esibito in uno spaventoso siparietto televisivo durante il quale ha discettato di certi cancri presenti nel Pd meritevoli d’essere estirpati. La conduttrice, Serena Bortone, lo ha avvertirlo che i malati oncologici potrebbero prendersela per le sue parole. Indubbio. Ma il punto totalmente ignorato dai presenti, e che probabilmente è sfuggito alla brillante mente dell’ex concorrente del Grande Fratello, è che definire “cancri da estirpare” dei non meglio precisati membri del Partito Democratico potrebbe creare qualche difficoltà alla già complicata alleanza organica che Pd e grillini stanno tentando di organizzare. E, posto che Matteo Renzi, certamente non tra i migliori amici di Casalino, non è più parte dei dem da ormai più di un anno, è evidente che l’invettiva si riferisse agli attuali componenti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar –si è esibito in uno spaventoso siparietto televisivo durante il quale ha discettato di certi cancri presenti nel Pd meritevoli d’essere estirpati. La conduttrice, Serena Bortone, lo ha avvertirlo che i malati oncologici potrebbero prendersela per le sue parole. Indubbio. Ma il punto totalmente ignorato dai presenti, e che probabilmente è sfuggito alla brillante mente dell’ex concorrente del Grande Fratello, è che definire “cancri da estirpare” dei non meglio precisati membri del Partito Democratico potrebbe creare qualche difficoltà alla già complicata alleanza organica che Pd e grillini stanno tentando di organizzare. E, posto che Matteo Renzi, certamente non tra i migliori amici di, non è più parte dei dem da ormai più di un anno, è evidente che l’invettiva si riferisse agli attuali componenti ...

ItaloItaliano : RT @peraltro: Sembra di essere tornati al 2002: con le sardine al posto dei girotondi, Rocco Casalino al posto di Paolo Flores d’Arcais e G… - IlPrimatoN : Vedrete come i dem tenteranno di insabbiare e dimenticare la 'performance' di Casalino - BlobRai3 : ...che per una mera lotta di potere minano il concetto più nobile del fare politica. Ad ogni modo mi scuso ancora p… - BlobRai3 : ROCCO & I SUOI ... 'MACELLI' 'Nel Pd ci sono persone straordinarie come Zingaretti e Franceschini, ma ci sono dei c… - ottogattotto : RT @peraltro: Sembra di essere tornati al 2002: con le sardine al posto dei girotondi, Rocco Casalino al posto di Paolo Flores d’Arcais e G… -