Rinviata la nuova stretta ma le Regioni accelerano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Francesca Galici Il governo tergiversa sulle nuove misure contro il coronavirus ma intanto le Regioni scelgono di agire in autonomia per limitare i contagi Articolo in aggiornamento I contagi in Italia crescono ma, mentre le Regioni e i Comuni si attrezzano in autonomia e i medici chiedono celerità per le misure di contenimento, il governo prende tempo e prima di venerdì pare non annuncerà nessuna nuova misura. Tutto è stato rinviato a venerdì e le nuove misure saranno valide a partire da lunedì, come deciso le settimane precedenti da Mario Draghi. Le ipotesi sul tavolo sono diverse, compresa quella della stretta per il weekend alla stregua di quanto avvenuto a Natale. Tuttavia, in quel caso sarà impossibile che la misura venga adottata già dal prossimo sabato 13 marzo ma sarà valida da quello ...

