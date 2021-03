Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | The Equalizer rinnovata

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 11 marzo 2021)tv. Tutte letv che sono state rinnovate e cancellate.TV: ultimo aggiornamento 10 marzo CBS rinnova Theper una seconda stagione dopo l’ottimo riscontro di pubblico di queste prime settimane dopo il debutto dopo il Superbowl. Sarà l’ultima la quinta stagione di Queen of the South in partenza il 7 aprile su USA Network. Pose su FX (in Italia su Netflx) terminerà con la prossima terza stagione in partenza negli USA il 2 maggio. Fox ha annunciato il rinnovo de I Simpson per altre due stagioni arriverà alla 34esima. The CW annuncia il rinnovo di Superman & Lois dopo un solo episodio ma il suo rinnovo non era in dubbio. Quinta stagione per Elite ancor prima dell’esoridio della ...