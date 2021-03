Rimossi i murales e gli altarini per i camorristi | la Prefettura di Napoli | Riprendiamo il controllo delle strade

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono state avviate stamattina le operazioni di rimozione die didedicati a eventi o persone riferibili alla criminalità organizzata a. Ne dà notizia ladi. Questa mattina il Comune di, con l’assistenzaforze dell’ordine, ha rimosso una scritta realizzata all’ingresso della Villa Comunale in via Ortolani, nel quartiere San Pietro a Patierno, e un altarino installato all’interno del parco Troisi, nel quartiere San Giovanni. Le operazioni sono state avviate in seguito a quanto stabilito lo scorso 4 marzo nella riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dell’area metropolitana, presieduta dal prefetto diMarco Valentini, alla presenza dei vertici territoriali ...

