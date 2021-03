Rifiuta il vaccino, operatrice di una casa di riposo si ammala e contagia sei anziani (Di giovedì 11 marzo 2021) Aveva Rifiutato di farsi somministrare il vaccino contro il Covid , ma poi si è ammalata e ha contagiato sei anziani , ospiti della casa di riposo in cui lavora. Sta facendo molto discutere il caso di ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 marzo 2021) Avevato di farsi somministrare ilcontro il Covid , ma poi si èta e hato sei, ospiti delladiin cui lavora. Sta facendo molto discutere il caso di ...

