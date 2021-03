Riccione | Forbes indica Gianluca Daluiso tra i protagonisti del futuro italiano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) ...ha iniziato a scrivere per 'Il Fatto Quotidiano' e a condurre un programma su Rai ... Nel 2018 è approdato a Skuola.net, famoso sito d'informazione per ragazzi, dove ospita i principali ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riccione Forbes

ChiamamiCittà

...nella prestigiosa lista dei migliori talenti italiani under 30 pubblicata dalla rivista. ... Dopo aver collaborato per i media locali di, Gianluca Daluiso ha iniziato a scrivere per 'Il ...Ivanè un difensore portoghese, classe 1986; ha giocato in inghilterra con il London Tigers, ..., Due Torri, Castel franco, Leonfortese, Gallipoli, Città di Castello, Lanusei, Varesina (...Il riccionese Gianluca Daluiso è entrato nella prestigiosa lista dei migliori talenti italiani under 30 pubblicata dalla rivista Forbes. Giornalista classe 1992 è protagonista nella sezione “media”, u ...