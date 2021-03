Rezza: “Riusciremo in 7-13 mesi a tornare alla normalità, vaccinando 240mila persone al giorno” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Con 240mila vaccini al giorno Riusciremo nel giro di 7-13 mesi a tornare a una stile di vita pseudo-normale che ci permetta di riaprire gran parte delle attività”, mette nero su bianco il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, in audizione in commissione Sanità al Senato. Tutto questo “mantenendo allo stesso tempo una fase di contenimento e mitigazione dell’epidemia”. A partire dalle varianti come quella inglese di cui è stato stimato un aumento di trasmissibilità “del 35% rispetto ai ceppi circolanti precedentemente”. Se invece si riuscisse ad arrivare a 350mila vaccini al giorno le carte in tavola potrebbero cambiare. “E sarebbe davvero la cosa migliore anche perché nel momento in cui chiediamo dei sacrifici alle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Convaccini alnel giro di 7-13a una stile di vita pseudo-normale che ci permetta di riaprire gran parte delle attività”, mette nero su bianco il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni, in audizione in commissione Sanità al Senato. Tutto questo “mantenendo allo stesso tempo una fase di contenimento e mitigazione dell’epidemia”. A partire dalle varianti come quella inglese di cui è stato stimato un aumento di trasmissibilità “del 35% rispetto ai ceppi circolanti precedentemente”. Se invece si riuscisse ad arrivare a 350mila vaccini alle carte in tavola potrebbero cambiare. “E sarebbe davvero la cosa migliore anche perché nel momento in cui chiediamo dei sacrifici alle ...

