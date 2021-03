Revenge porn, tappezza il paese di foto intime dell'ex fidanzatina 13enne: adolescente portato in comunità (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per vendicarsi della fine della relazione e umiliare l' ex fidanzatina , di appena 13 anni , ha deciso di tappezzare il paese di foto intime dell'adolescente. Per questo motivo, un 17enne residente in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per vendicarsia finea relazione e umiliare l' ex, di appena 13 anni , ha deciso dire ildi. Per questo motivo, un 17enne residente in ...

purple_horse5 : Come se già non fosse gravissimo il revenge porn, che cazzo ci faceva un ragazzo di diciassette anni con una ragazz… - casertafocus : REVENGE PORN – Tappezza il paese con le foto piccanti della fidanzatina 13enne: bloccato 17enne - Diabloo53953159 : @moonxaida Fa anche schifo il fatto che tu mi smerdi in pubblico pubblicando un screen e buttandomi merda addosso,… - Diabloo53953159 : @moonxaida Ma chi ha parlato di revenge porn?? ho detto foto pubbliche e poi è una semplice provocazione ma sei troppo ignorante per capirlo - BuffagniRoberto : però c'è bonus, ci gustiamo il revenge porn su Renzi -