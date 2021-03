**Revenge porn: allarme esperti su 'deepfake', su web filmati porno con foto rubate** (2) (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Proprio per tutelare le donne italiane dai rischi legati al fenomeno, Visionari No Profit, in occasione della Festa della donna ha diffuso una guida utile per evitare che le proprie immagini siano utilizzate per scopi illeciti. "Il primo punto è limitare la diffusione delle proprie immagini sui social network -avvertono- Poi, occorre limitare la visione delle nostre immagini sui social solo ad amici, parenti e soggetti conosciuti. Ancora, non inviare foto personali a sconosciuti o persone che ci contattano via mail o social, proponendo lavori o altro, e non scaricare App che ringiovaniscono-invecchiano oppure animano le foto, poiché tali strumenti raccolgono i nostri dati biometrici che possono finire in mani sbagliate". Infine, "in caso di furto di immagini o identità, presentare denuncia a Polizia Postale, Garante per la Privacy e forze ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - Proprio per tutelare le donne italiane dai rischi legati al fenomeno, Visionari No Profit, in occasione della Festa della donna ha diffuso una guida utile per evitare che le proprie immagini siano utilizzate per scopi illeciti. "Il primo punto è limitare la diffusione delle proprie immagini sui social network -avvertono- Poi, occorre limitare la visione delle nostre immagini sui social solo ad amici, parenti e soggetti conosciuti. Ancora, non inviarepersonali a sconosciuti o persone che ci contattano via mail o social, proponendo lavori o altro, e non scaricare App che ringiovaniscono-invecchiano oppure animano le, poiché tali strumenti raccolgono i nostri dati biometrici che possono finire in mani sbagliate". Infine, "in caso di furto di immagini o identità, presentare denuncia a Polizia Postale, Garante per la Privacy e forze ...

sempiternalpajn : RT @shaedowhunter: Il Revenge porn è diventato un fenomeno dilagante e preoccupante ma non interessa a nessuno perché le vittime sono donne… - ilSipontinoNet : ?“Revenge porn”? “Mai avere paura di denunciare”?? Il commento del presidente dell’Ordine degli Psicologi di… - lovemalikaayane : RT @bethfuckoff: @repubblica Basta giustificare il Revenge Porn con gelosia, è un reato porca miseria - StabiaChannel : #Cronaca #Salerno - Revenge porn, 17enne tappezza paese con foto della ex 13enne LEGGI LA NEWS:… - fedepiccinin : @gianant15030819 @repubblica ah cazzo. e io che pensavo che il problema fosse ch fa revenge porn... ah no giusto, sono sempre le donne -