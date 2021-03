Renzi d’Arabia nel mirino dell’Onu. E spunta una petizione contro. Bordata del Consiglio dei diritti umani all’ex premier: “Così legittima il responsabile del delitto Khashoggi” (Di mercoledì 10 marzo 2021) La vicenda di Matteo Renzi si complica. Il senatore toscano ha fatto sapere di voler far causa i colleghi de La Stampa e Tpi, ree di aver raccontato del suo ultimo viaggio a Dubai (leggi l’articolo), negli Emirati Arabi. Notizia per la quale, i direttori delle due testate, Massimo Giannini e Giulio Gambino si troveranno a fronteggiare il leader di Italia Viva in un aula (civile) di tribunale. ALTRE GRANE. Ma il senatore di Rignano farebbe bene a preoccuparsi d’altro. Agnés Callamard, Special Rapporteur del Consiglio dei diritti umani dell’Onu, ha dichiarato che “Renzi con Bin Salman legittima l’Arabia Saudita responsabile del delitto Khashoggi”. Insomma, l’ex premier italiano è ormai diventato un caso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) La vicenda di Matteosi complica. Il senatore toscano ha fatto sapere di voler far causa i colleghi de La Stampa e Tpi, ree di aver raccontato del suo ultimo viaggio a Dubai (leggi l’articolo), negli Emirati Arabi. Notizia per la quale, i direttori delle due testate, Massimo Giannini e Giulio Gambino si troveranno a fronteggiare il leader di Italia Viva in un aula (civile) di tribunale. ALTRE GRANE. Ma il senatore di Rignano farebbe bene a preoccuparsi d’altro. Agnés Callamard, Special Rapporteur deldei, ha dichiarato che “con Bin Salmanl’Arabia Sauditadel”. Insomma, l’exitaliano è ormai diventato un caso ...

Advertising

fattoquotidiano : Renzi e l’Arabia, interrogazione di Fratoianni (Si): “Inopportuno che riceva soldi da Paese estero. Serve norma sul… - fattoquotidiano : 'LE BOMBE SUI CIVILI' Renzi d’Arabia, armi triplicate: 2 indagati a Roma [Leggi] - Rivadox63 : @Maraisandor2 @vlastabernard @Filippo_Casini Chiedo. Sono gli stessi giornalisti che quando pubblicano notizie sull… - a70199617 : #AVVISARE RENZI D'ARABIA CHE L'AVVENTURA È FINITA Firenze, a processo i genitori di Matteo Renzi per bancarotta fr… - Luis_uk : @Adnkronos I miracoli di draghi.. di punto in bianco I poveri son diventati ricchi, i ristoratori non hanno più bis… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi d’Arabia Renzi in Arabia elogia Bin Salman: «Qui un nuovo Rinascimento». E poi: geloso del vostro costo del lavoro Corriere TV