Renzi addio | ponte verso Bersani Come cambia il Pd con Letta leader

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Con Enrico, il nome forte in campo per la guida del Nazareno, stavolta davvero il Pd si gioca la sua ultima carta. Sempre ammesso che l’ex premier sciolga la riserva e decida di rientrare da Parigi (rumor di Palazzo lo darebbero pronto a tornare attivamente nell’agone politico). Il partito, da... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Renzi addio

Nella maggioranza di Zingaretti emerge anche una previsione: ' Bonaccini ha capito che mettendosi a capo della mozione 'Torna a casa' non va da nessuna parte. Ora farà finta di stare con Letta, ...... analizzando la storia del Pd, spiega: 'Bersani si dimise dopo 'la non vittoria del Pd' e la vicenda dei '101 franchi tiratori di Prodi', mentrelasciò dopo il tracollo del partito del 2018'. ...'È un momento molto complesso per la storia del Partito democratico. Non ci siamo sottratti al confronto, io ho ascoltato anche le dure critiche che sono state fatte, promosso l'autocritica. Ma una co ...All’ex premier potrebbe riuscire l’impresa di svuotare Italia viva. Con lui al Nazareno avanti il dialogo con il M5s ...