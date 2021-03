Renzi a Dubai insieme a Carrai. Fratoianni: “Basta rapporti tra politica e affari”. Di Battista: “Tema che riguarda tutti” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Matteo Renzi è andato a Dubai insieme a Marco Carrai. Lo ha raccontato la Stampa nei giorni scorsi, ricostruendo la notizia della nuova trasferta nel Golfo Persico dell’ex presidente del consiglio insieme all’imprenditore, indicato da sempre come un suo fedelissimo. Dopo tre giorni restano ancora ignoti i motivi del viaggio. La vicenda ha riportato d’attualità il Tema delle querele temerarie. Domenica Renzi ha annunciato di voler denunciare sia la Stampa che il sito Tpi.it, le due testate che avevano parlato della sua trasferta, di interesse pubblico dopo i viaggi in Arabia Saudita e gli eventi con il principe Mohammed bin Salman, che secondo un report dell’intelligence Usa ha “autorizzato” l’operazione per “catturare o uccidere” il giornalista Jamal Khashoggi. Nicola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Matteoè andato aa Marco. Lo ha raccontato la Stampa nei giorni scorsi, ricostruendo la notizia della nuova trasferta nel Golfo Persico dell’ex presidente del consiglioall’imprenditore, indicato da sempre come un suo fedelissimo. Dopo tre giorni restano ancora ignoti i motivi del viaggio. La vicenda ha riportato d’attualità ildelle querele temerarie. Domenicaha annunciato di voler denunciare sia la Stampa che il sito Tpi.it, le due testate che avevano parlato della sua trasferta, di interesse pubblico dopo i viaggi in Arabia Saudita e gli eventi con il principe Mohammed bin Salman, che secondo un report dell’intelligence Usa ha “autorizzato” l’operazione per “catturare o uccidere” il giornalista Jamal Khashoggi. Nicola ...

Advertising

alessioviola : ++Renzi: sul mio viaggio a Dubai non intendo rispondermi++ - mante : Sulle ragioni del soggiorno di Renzi a Dubai stanno girando le ipotesi più fantasiose. E no, non sarà possibile que… - lucatelese : “Ieri Renzi è atterrato con un volo privato a Dubai. Alloggia nel lussuoso Burj Al Arab Jumerah, hotel a forma di v… - sissiisissi2 : RT @fattoquotidiano: Renzi a Dubai insieme a Carrai. Fratoianni: “Basta rapporti tra politica e affari”. Di Battista: “Tema che riguarda tu… - fattoquotidiano : Renzi a Dubai insieme a Carrai. Fratoianni: “Basta rapporti tra politica e affari”. Di Battista: “Tema che riguarda… -