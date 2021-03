Rebecca, figlia di Valerio Staffelli: Bella da morire e sposa dell’icona di Uomini e Donne (Di mercoledì 10 marzo 2021) Valerio Staffelli ha una bellissima figlia, molto Bella e molto famosa agli appassionati di riviste rosa per un flirt d’autore Rebecca Staffelli (Instagram)Valerio Staffelli è un famosissimo inviato nato a Milano il 15 ottobre 1963, famoso per le sue apparizioni in Striscia la Notizia. Nel 1979 iniziò la sua carriera radiofonica con Radio Capo Nord Milano e continua con esperienze che lo vedono protagonista, come nella sitcom Diego al 100% con Diego Abatantuono. Nel 1996 venne scelto da Striscia la Notizia come inviato e diventa un volto noto a tutto il pubblico grazie al suo Tapiro d’oro che, alla consegna, ottiene reazioni diverse: personaggi che lo accolgono con un sorriso ed altri, invece, iniziano la lite in modo violento. Per ... Leggi su kronic (Di mercoledì 10 marzo 2021)ha una bellissima, moltoe molto famosa agli appassionati di riviste rosa per un flirt d’autore(Instagram)è un famosissimo inviato nato a Milano il 15 ottobre 1963, famoso per le sue apparizioni in Striscia la Notizia. Nel 1979 iniziò la sua carriera radiofonica con Radio Capo Nord Milano e continua con esperienze che lo vedono protagonista, come nella sitcom Diego al 100% con Diego Abatantuono. Nel 1996 venne scelto da Striscia la Notizia come inviato e diventa un volto noto a tutto il pubblico grazie al suo Tapiro d’oro che, alla consegna, ottiene reazioni diverse: personaggi che lo accolgono con un sorriso ed altri, invece, iniziano la lite in modo violento. Per ...

Advertising

xnianobsessed : lino guanciale e aurora ruffino sono i protagonisti del remake di this is us (Noi) dove interpreteranno pietro (jac… - Nuotomania : DA - EffeScudata : @swimmerpg I figli assorbono le ansie dei genitori. Forse la Signora Rebecca ha confuso le proprie ansie e depress… - casto_rebecca : RT @HuertDeAuteuil: L’orchestra non è figlia di Loredana ma delle demoscopica #sanremo2021 - Rebecca_ma28 : RT @thwunknovn: ? gay ? bisessuale ? etero ¦ sono una figlia di loredana #Sanremo2021 -