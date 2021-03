Ragazzo di 16 anni trovato impiccato nel Casertano: era in comunità (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ragazzo di 16 anni trovato impiccato nel Casertano. Un Ragazzo di 16 anni è stato ritrovato impiccato in un bagno di una comunità di recupero a Villa di Briano, in provincia di Caserta. Accanto al corpo senza vita del giovane c’era anche un biglietto nel quale il Ragazzo avrebbe preannunciato l’estremo gesto. Indagano i carabinieri della Compagnia di Aversa. Un Ragazzo di 16 anni è stato ritrovato impiccato in un bagno di una comunità di recupero a Villa di Briano, in provincia di Caserta. Accanto al corpo senza vita del giovane c’era anche un biglietto nel quale il Ragazzo avrebbe preannunciato ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021)di 16nel. Undi 16è stato riin un bagno di unadi recupero a Villa di Briano, in provincia di Caserta. Accanto al corpo senza vita del giovane c’era anche un biglietto nel quale ilavrebbe preannunciato l’estremo gesto. Indagano i carabinieri della Compagnia di Aversa. Undi 16è stato riin un bagno di unadi recupero a Villa di Briano, in provincia di Caserta. Accanto al corpo senza vita del giovane c’era anche un biglietto nel quale ilavrebbe preannunciato ...

