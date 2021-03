Questa t-shirt produce energia (Di mercoledì 10 marzo 2021) È tutto tranne che una semplice maglietta: la t-shirt che vi presentiamo nel filmato è un vero condensato di tecnologia, in grado di raccogliere e immagazzinare energia a partire dal movimento del corpo e dal nostro sudore diventando, all’occorrenza, una fonte di sostentamento per ricaricare lo smartphone o altri piccoli gadget. È costituita da tre componenti principali: piccole celle a biocarburante alimentate dal sudore, dispositivi che percepiscono e vengono azionati dal movimento e, infine, supercondensatori per l’accumulo di energia. Tutti flessibili, lavabili e che possono essere serigrafati sui tessuti. A ideare e sviluppare il prototipo, un team di ingegneri ferrati in nanotecnologie dell’università di San Diego, che ha appena pubblicato il progetto sulle pagine di Nature. (Credit video: UC San Diego Jacobs School of ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 marzo 2021) È tutto tranne che una semplice maglietta: la t-che vi presentiamo nel filmato è un vero condensato di tecnologia, in grado di raccogliere e immagazzinarea partire dal movimento del corpo e dal nostro sudore diventando, all’occorrenza, una fonte di sostentamento per ricaricare lo smartphone o altri piccoli gadget. È costituita da tre componenti principali: piccole celle a biocarburante alimentate dal sudore, dispositivi che percepiscono e vengono azionati dal movimento e, infine, supercondensatori per l’accumulo di. Tutti flessibili, lavabili e che possono essere serigrafati sui tessuti. A ideare e sviluppare il prototipo, un team di ingegneri ferrati in nanotecnologie dell’università di San Diego, che ha appena pubblicato il progetto sulle pagine di Nature. (Credit video: UC San Diego Jacobs School of ...

