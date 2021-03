Quante vaccinazioni sono state fatte in Italia e dove? (Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI - Ammontano a 5,782 milioni le dosi di vaccino somministrate in Italia, secondo i dati ufficiali del governo, aggiornati a questa mattina. In totale le dosi di vaccino utilizzate sono pari all'80,2% di quelle arrivate nel paese. Una settimana fa, il 3 marzo, le dosi somministrate erano 4,587 milioni, il 70,1% di quelle consegnate; nei sette giorni quindi si è proceduto a un ritmo di 170mila dosi giornaliere in media, e un picco di 214mila il 5 marzo. Nel complesso 1,747 milioni di Italiani (poco meno del 3% della popolazione) ha ricevuto le due dosi, altri 2,287 milioni una dose. Vediamo l'andamento della campagna vaccinale nelle singole regioni: - VALLE D'AOSTA: i numeri sono piccoli, considerando la popolazione, 14.984 dosi utilizzate, ma è la regione più 'virtuosa' con una percentuale del 91,9%. - CAMPANIA: ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI - Ammontano a 5,782 milioni le dosi di vaccino somministrate in, secondo i dati ufficiali del governo, aggiornati a questa mattina. In totale le dosi di vaccino utilizzatepari all'80,2% di quelle arrivate nel paese. Una settimana fa, il 3 marzo, le dosi somministrate erano 4,587 milioni, il 70,1% di quelle consegnate; nei sette giorni quindi si è proceduto a un ritmo di 170mila dosi giornaliere in media, e un picco di 214mila il 5 marzo. Nel complesso 1,747 milioni dini (poco meno del 3% della popolazione) ha ricevuto le due dosi, altri 2,287 milioni una dose. Vediamo l'andamento della campagna vaccinale nelle singole regioni: - VALLE D'AOSTA: i numeripiccoli, considerando la popolazione, 14.984 dosi utilizzate, ma è la regione più 'virtuosa' con una percentuale del 91,9%. - CAMPANIA: ...

