Pubblica Amministrazione | siglato il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico | le novità

"Il buon funzionamento del settore pubblico è al centro del buon funzionamento della società. Se il primo funziona, funziona anche la seconda. In caso contrario, la società diventa più fragile, più ingiusta. Per questo bisogna considerare il ruolo centrale delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici." Queste le parole del premier Draghi al momento della firma del "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale", l'accordo stilato dal Ministro Brunetta per il rilancio della Pubblica Amministrazione. Il Patto, siglato dal premier insieme proprio al ministro per la Pubblica Amministrazione Brunetta e al segretari delle principali confederazioni sindacali, prevede il rilancio della ...

