Pubblica amministrazione: patto per il lavoro firmato da governo e sindacati (Di mercoledì 10 marzo 2021) Draghi: «Il buon funzionamento del settore pubblico è al centro del buon funzionamento della società. Questo è sempre vero, con la pandemia è ancora più vero». E ancora: «Si spendono solo 48 euro per la formazione. Sì, per la formazione della Pubblica amministrazione, si spendono ben 48 euro, e lo dico ironicamente. Tengo invece molto a questo confronto e a questo dialogo con i sindacati» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Draghi: «Il buon funzionamento del settore pubblico è al centro del buon funzionamento della società. Questo è sempre vero, con la pandemia è ancora più vero». E ancora: «Si spendono solo 48 euro per la formazione. Sì, per la formazione della, si spendono ben 48 euro, e lo dico ironicamente. Tengo invece molto a questo confronto e a questo dialogo con i» L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : Assunzioni di specialisti nella pubblica amministrazione in vista del Recovery? Il piano è lo stesso di Conte e Dad… - renatobrunetta : Non voglio fare la grande riforma della Pubblica amministrazione. Uno perché l'ho già fatta, due perché non siamo a… - borghi_claudio : @il_dipendente @_Nico_Piro_ Ma che c'entra? Io mi sto informando su quali sono le relazioni con l'amministrazione p… - SassiLive : CRITICITÀ SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, GUARINO (PROVINCIA DI POTENZA): “PRONTI AD UN NECESSARIO RICAMBIO GENER… - massimo_sann : RT @CislNazionale: ??Un traguardo strategico per il #lavoropubblico e per il sistema Paese. L’intervento di #LuigiSbarra alla firma del patt… -