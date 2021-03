Psg-Barcellona | Pjanic | “Ci credevamo | ma qualificazione persa all’andata”

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 marzo 2021) “Lal’abbiamol’andata, anche se oggi ci. Volevamo fare il primo gol abbastanza velocemente e non ci siamo riusciti. Siamo dispiaciuti, al Camp Nou abbiamo fatto degli errori che adesso ci costano caro. Questo comunque è un gruppo con tanto potenziale. Adesso vogliamo vincere il titolo in campionato altrimenti sarà un anno deludente. Ronaldo e Messi? E’ incredibile ciò che hanno fatto negli ultimi anni. Anche la Juventus poteva fare meglio, mi dispiace per la loro eliminazione”. Lo ha detto Miralemdopo il pareggio per 1-1 tra Psg enegli ottavi di ritorno di Champions League. Sul poco spazio che gli sta dando Koeman: “Mi sto allenando ogni giorno per essere pronto, ma ci sono delle scelte da rispettare. Devo finire bene la stagione e il resto si vedrà. ...