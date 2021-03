Psg-Barcellona, Marquinhos: “Passaggio del turno è una grande soddisfazione” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Questa è una grande vittoria e una grande soddisfazione. Loro hanno giocatori di alto livello e si è visto molto più coraggio rispetto all’andata. Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, noi eravamo sempre in ritardo. Nella ripresa invece abbiamo fatto molto meglio. Sono felice che siamo riusciti a gestire il punteggio e a ottenere la qualificazione”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Marquinhos, difensore del Psg, dopo il pareggio per 1-1 con il Barcellona negli ottavi di ritorno di Champions League. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) “Questa è unavittoria e una. Loro hanno giocatori di alto livello e si è visto molto più coraggio rispetto all’andata. Nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà, noi eravamo sempre in ritardo. Nella ripresa invece abbiamo fatto molto meglio. Sono felice che siamo riusciti a gestire il punteggio e a ottenere la qualificazione”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport, difensore del Psg, dopo il pareggio per 1-1 con ilnegli ottavi di ritorno di Champions League. SportFace.

