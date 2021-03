PSG-Barcellona, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 10 marzo 2021) Al Parco dei Principi il PSG ospita il Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All’andata al Camp Nou, secco 4-1 dei francesi che hanno un piede e mezzo ai quarti ma a questi livelli mai dire mai. Queste le formazioni ufficiali: PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Verratti, Paredes; Draxler, Mbappé, Icardi. All. Pochettino. Barcellona (4-3-2-1) : Ter Stegen, Mingueza, Lenglet, De Jong, Dest; Busquets, Pedri, Jordi Alba, Messi, Griezmann, Dembele. All. Koeman. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 10 marzo 2021) Al Parco dei Principi il PSG ospita ilper il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. All’andata al Camp Nou, secco 4-1 dei francesi che hanno un piede e mezzo ai quarti ma a questi livelli mai dire mai. Queste le: PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Verratti, Paredes; Draxler, Mbappé, Icardi. All. Pochettino.(4-3-2-1) : Ter Stegen, Mingueza, Lenglet, De Jong, Dest; Busquets, Pedri, Jordi Alba, Messi, Griezmann, Dembele. All. Koeman. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

