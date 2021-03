Psg-Barcellona | dove vederla Parigini vista quarti

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Koeman pensa a Dembelé al fianco di Messi. Pochettino potrebbe schierare Icardi con Mbappé e Verratti come regista avanzato. Torna Di Maria Psg-Psg-Psg-– I ricordi vanno subito a quel 6-1 del 2017 che rimontò la sconfitta per 4-0 dell’andata. Ilriuscì a compiere un’impresa clamorosa, eliminando un Paris Saint Germain che credeva di aver già superato il turno. Il precedente quindi ci sarebbe, ma quasi nessuno, neanche fra i blaugrana, crede che ripetere una simile prestazione sia possibile. Il Barça ha perso tanti pezzi e sicurezze da allora, il Psg ha dato seguito al suo processo di crescita, confermato dall’exploit di Mbappé e ...

Advertising

ItaSportPress : Champions League, le formazioni ufficiali di PSG-Barcellona - - Mediagol : #ChampionsLeague, PSG-#Barcellona e Liverpool-Lipsia: le formazioni ufficiali - 100x100Napoli : E' di nuovo Messi vs Mbappe - alexanderbyone : Le partite di Champions di stasera sono prive di senso specie Psg Barcellona ma domani tocca a noi l'errore pihh gr… - cmdotcom : #ChampionsLeague, segui #PSG-#Barcellona LIVE su -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Barcellona

Le formazioni ufficiali dimatch valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021: le scelte degli ...Commenta per primo: Navas; Florenzi, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa; Paredes, Verratti, Gueye; Mbappé, Icardi, Draxler: Dest, Minguez, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Messi; Dembelé, ...Commenta per primo Ribaltare il 4-1 dell’andata al Camp Nou è un’impresa impossibile ma quando in campo ci sono dei fenomeni nulla può essere escluso e allora il ritorno degli ottavi di Champions Leag ...Barcellona: Dest, Minguez, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Messi; Dembelé, Griezmann ...