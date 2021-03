PS5 difficili da reperire? Currys contro i bagarini grazie all' implementazione di una lotteria

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Per cercare di contrastare la piaga dei, il rivenditore britannicoha introdotto un sistema diper le persone che desiderano acquistare PlayStation 5. Le persone residenti in UK possono iscriversi a PS5 Priority Pass, il che significa che una persona può essere selezionata a caso per acquistare una delle nuove console di Sony quando saranno in vendita. Per registrarsi è necessario avere più di 16 anni ed è acquistabile una console per persona. Questo è un modo in cui i rivenditori stanno cercando di impedire che scorte limitate dell'hardware di gioco molto ricercato finiscano nelle mani dei. Queste organizzazioni hanno già affermato di aver acquistato migliaia di PlayStation 5 quando la console è stata messa in vendita a novembre, mentre un gruppo si è vantato di assicurarsi 1.000 ...