Provincia di Roma, archiviati Zingaretti e Raggi. Per la Corte dei Conti non ci fu spreco di denaro sull’acquisto della sede all’Eur da Parnasi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nessuno sperpero di denaro pubblico da parte di Nicola Zingaretti e di Virginia Raggi per l’acquisto di un palazzo all’Eur di proprietà del gruppo Parnasi da destinare a nuova sede della Provincia, ora Città Metropolitana di Roma. Il vice procuratore generale della Corte dei Conti, Gaia Palmieri, alla luce delle indagini svolte su un’ipotesi di danno erariale per Palazzo Valentini pari a quasi 90 milioni di euro, ha ritenuto che non siano responsabili di tale danno l’ex presidente della Provincia e attuale governatore del Lazio e la presidente della Città metropolitana e sindaca di Roma. Archiviata dunque l’indagine ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nessuno sperpero dipubblico da parte di Nicolae di Virginiaper l’acquisto di un palazzodi proprietà del gruppoda destinare a nuova, ora Città Metropolitana di. Il vice procuratore generaledei, Gaia Palmieri, alla luce delle indagini svolte su un’ipotesi di danno erariale per Palazzo Valentini pari a quasi 90 milioni di euro, ha ritenuto che non siano responsabili di tale danno l’ex presidentee attuale governatore del Lazio e la presidenteCittà metropolitana e sindaca di. Archiviata dunque l’indagine ...

Advertising

fattoquotidiano : Roma, palazzo di Parnasi acquistato dalla Provincia: la procura della Corte dei Conte archivia Raggi e Zingaretti - Marty14_ : RT @kamila_tc_: Ma se Demo è a Roma vuol dire che anche Can..... MA NON POTEVO TROVARMI A ROMA OGGI? AH NO LA MIA PROVINCIA È ZONA ROSSA E… - kamila_tc_ : Ma se Demo è a Roma vuol dire che anche Can..... MA NON POTEVO TROVARMI A ROMA OGGI? AH NO LA MIA PROVINCIA È ZONA ROSSA E CHE CASSIUSSS - Rosyfree74 : RT @fattoquotidiano: Roma, palazzo di Parnasi acquistato dalla Provincia: la procura della Corte dei Conte archivia Raggi e Zingaretti http… - alicesfolklore : @mercuryslight_ ma in provincia di roma però?? -