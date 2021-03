Provincia di Crotone, vaccino anti Covid-19: oltre 600 persone over 80 hanno ricevuto la prima dose (Di mercoledì 10 marzo 2021) Negli ultimi giorni, i primi della campagna vaccinale rivolta agli over 80, nella Provincia di Crotone sono state 600 le persone che hanno ricevuto la somministrazione della prima dose del siero. Di fronte a tale evento importantissimo, il presidente f.f. della Provincia di Crotone, Saporito, ha inteso rivolgere un doveroso ringraziamento a tutti gli operatori sanitari dell’Asp di Crotone ed ai medici di famiglia per la solerte e tempestiva operatività con cui stanno gestendo la campagna vaccinale nel territorio Crotonese. “Un ringraziamento per quanto già fatto rispetto ad altri territori ha dichiarato il presidente – hanno ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 10 marzo 2021) Negli ultimi giorni, i primi della campagna vaccinale rivolta agli80, nelladisono state 600 lechela somministrazione delladel siero. Di fronte a tale evento importssimo, il presidente f.f. delladi, Saporito, ha inteso rivolgere un doso ringraziamento a tutti gli operatori sanitari dell’Asp died ai medici di famiglia per la solerte e tempestiva operatività con cui stanno gestendo la campagna vaccinale nel territoriose. “Un ringraziamento per quanto già fatto rispetto ad altri territori ha dichiarato il presidente –...

