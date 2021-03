Prosegue lo scontro interno al Pd casertano | nuovo documento contro il sindaco Marino

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoloal Pd. Con una nota stampa, Giovanna Abbate, Maria Canzano, Angela Cerrito e Pietro Canzano tornano all’attacco del. “Con la nomina di ieri 09/03/2021 nella giuntadelassessore, è stato sostituito l’unico tecnico, in amministrazione – professore universitario in materia di bilancio – per sanare, si dice, la spaccatura all’del Pd. Carlopersevera, a pochi mesi dal voto, quindi, con risultati sicuramente nulli in termini di efficacia, in un metodo nefasto: scegliere i componenti della giunta non per le competenze, ma in base alle appartenenze, con i risultati amministrativi negativi che sono ...